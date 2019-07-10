Украину пригласят на саммит СНГ

10 июля 2019     7
Украину пригласят на саммит СНГ

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева.

Источник: Лента.Ру

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