Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева.
Источник: Лента.Ру
Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева.
Источник: Лента.Ру
|
Украину пригласят на саммит СНГ
Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя …
|
«Барьеров быть не должно»: как в Москве и Тбилиси отреагировали на заявление Путина против санкций в отношении Грузии
Заявление президента России Владимира Путина, который не поддержал возможное введение экономических санкций против Грузии, было «взвешенным и гуманным». Такое мнение …
|
«Зачем просить замену, если я могу играть»
В минувшем сезоне РПЛ немало игроков сумели ярко проявить себя. В их числе были и футболисты, о которых мы узнали …
|
Россияне назвали стюардесс с лучшим внешним видом
Большинство российских путешественников считают, что самую красивую униформу носят стюардессы Emirates и Etihad. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска …
|
Порошенко осудил решение Зеленского отменить военный парад
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада в честь Дня …