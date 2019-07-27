Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Украинских пользователей сети разгневал снимок с пляжа, опубликованный главой государства Владимиром Зеленским в Facebook.

«В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего», — написал один из комментаторов. «Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает», — добавил другой. «Чуваки, а что вы делаете каждую неделю в Одессе? Лучше к нам в Донбасс приезжайте, в зону боевых действий», — прокомменитровал третий.

При этом многие пользователи заступились за украинского лидера и пожелали ему приятного отдыха. «При [бывшем главе Украины Петре] Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные», — написал пользователь сети.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана. «Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — подписал фото глава государства.

Источник: Лента.Ру