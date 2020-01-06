Украинцы возмутились роскошным отдыхом Зеленского

6 января 2020     9
Украинцы возмутились роскошным отдыхом Зеленского

Пользователи социальных сетей возмутились отдыхом президента Украины Владимира Зеленского в роскошном отеле в Омане и напомнили о тяжелой обстановке в стране. Об этом пишет «Обозреватель».

По данным СМИ, Зеленский отдыхает одном из самых роскошных отелей Омана, где стоимость одной ночи может доходить до четырех тысяч евро. В социальных сетях украинцы негативно отреагировали на отдых главы государства.

«Ну он же устал от войны, от тупых избирателей. Без отдыха и выходных работает, в поте лица. Эпоха бедности закончилась, но не для всех», — отметил один из пользователей.

Некоторые напомнили новогодней поездке на Мальдивы бывшего президента Украины Петра Порошенко. В прошлом году он вместе с семьей решил отдохнуть на роскошном курорте на островах, воспользовавшись изготовленными правоохранительными органами документами с вымышленными именами. Тогда Зеленский раскритиковал Порошенко, заявив, что большинство украинских семей несчастливы: «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах».

Однако пресс-служба главы государства сообщила в Facebook, что Зеленский прилетел не на отдых, а для переговоров по укреплению отношений между странами. Президент встретился с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, ответственным за иностранные дела Султаната Омана.

В ходе встречи Зеленский заявил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана. Участники переговоров решили продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов.

Источник: Лента.Ру

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