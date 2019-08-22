Украинцы нашли способ снизить себе цены на газ

22 августа 2019     34
Украинцы нашли способ снизить себе цены на газ

Украинская компания «Нафтогаз» предложила жителям страны закупать необходимый объем газа на зиму заранее по более низкой летней цене и таким образом экономить. Данная программа получила название «Газовый запас», сообщил глава украинской компании Андрей Коболев в своем Facebook.

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Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года. По его словам, этого позволит добиться новая программа. «Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — сказал он.

Купить газ по более низкой цене жители страны смогут до 25 сентября. На одну семью заранее в общей сложности можно будет приобрести до 25 тысяч кубометров газа.

На Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ. Это означает, что «Нафтогаз» поставляет топливо потребителям по рыночным ценам. Зимой те из-за роста спроса растут, а летом — падают. В результате в летний период стоимость газа сильно отличается. В 2019 году она была на 25 процентов ниже, чем зимой.

Источник: Лента.Ру

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