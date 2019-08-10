Украинцы потребовали в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза»

10 августа 2019     8
Украинцы потребовали в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза»

Жители Украины призвали президента страны Владимира Зеленского в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву. Соответствующая петиция опубликована на сайте украинского лидера.

Автор инициативы Геннадий Онищук отмечает, что за 2017 год Коболев и еще 15 топ-менеджеров компании получили 204 миллиона гривен (порядка восьми миллионов долларов) зарплаты и премий. В тексте петиции говорится, что эта сумма контрастирует с общим уровнем жизни в стране, когда большинство ее жителей с трудом выплачивают «заоблачные коммунальные тарифы».

По состоянию на 18:00 по московскому времени, петиция собрала 1021 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

В мае 2018 года сообщалось, что наблюдательный совет «Нафтогаза» предложил вознаградить причастных к победе в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом». Сотрудникам украинской компании на эти цели выделили 1 процент от выигранной суммы в суде — 45,6 миллиона долларов. По факту назначения премий руководству «Нафтогаза» было возбуждено уголовное дело.

Согласно решению арбитража, которое было вынесено в конце 2017 года в пользу «Нафтогаза», «Газпром» обязан выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов. Однако с учетом задолженности Украины за российский газ сумма оказалась ниже — 2,56 миллиарда. Москва осталась недовольна решением суда, и в начале марта 2018 года российская компания объявила о расторжении контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Позже российская сторона обратилась в апелляционный суд округа Свеа.

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Источник: Лента.Ру

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