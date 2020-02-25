Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, который находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел страны сообщило «Громадское радио».

Согласно заявлению начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко на лайнере находится 25 украинских граждан, двое из который находятся в больнице. Отмечается, что все они являются членами экипажа.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт», — цитирует «Интерфакс-Украина» представителя МИД.

При этом Коваленко отметил, что посольство МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. Представитель ведомства добавил, что вопрос возвращения на Украину будет решаться прежде всего гражданами и владельцем судна.

23 февраля восемь граждан России доставили из Японии в Казань. Им предстоит пройти карантин в течение 14 дней. По информации Минздрава РФ, у троих россиян, которые заразились коронавирусом на корабле, болезнь проходит в легкой форме и без осложнений.

Судно Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту вышло из японского города Йокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер вернулся в Йокогаму, однако его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин до 19 февраля.

На данный момент заболевание диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере, трое из них россияне. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания достигло 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

Источник: Газета Известия