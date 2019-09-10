Улицу отремонтируют в Брянске за 46 млн рублей

В Брянске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать дорогу на улице Дзержинского. Стоимость работ составит 46 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, протяженность улицы Дзержинского от Московского проспекта до улицы Крылова составляет 2,1 км. Рабочие уже сняли старое покрытие и уложили два слоя нового, пишет NASHBRYANSK.RU.

Работы по установке бордюров завершены на 90%, ремонт тротуаров выполнен наполовину, а на перекрестке напротив ДК железнодорожников обустроили разворотное автомобильное кольцо. Продолжается монтаж системы освещения.

Стоимость работ составляет около 46 млн рублей. Подрядчик также установит восемь остановок, 141 дорожный знак и шесть светофоров.

Источник: Газета Известия