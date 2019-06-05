Ульяновский губернатор собрался избавиться от правительства региона

В Ульяновской области может быть изменена система управления: правительство региона планируется заменить проектными офисами. Об этом в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава региона Сергей Морозов.

«Совсем скоро мы попытаемся поменять модель управления регионом, уйдя от системы правительства. Мы надеемся ликвидировать правительство как организационно-управленческую структуру, перейдя на проектные офисы», — сообщил Морозов.

По его словам, это даст возможность «действительно видеть», насколько чиновники умеют работать и достигать поставленных целей.

Морозов отметил, что традиционные институты управления теряют эффективность, не соответствуют требованиям времени и амбициозным задачам.

Отказ от традиционных министерств в пользу проектных офисов, по мнению главы Ульяновской области, является частью новой системы моделирования будущего. Реализацию проекта чиновник планирует начать уже с января 2020 года.

ПМЭФ в 2019 году пройдет 6-8 июня. 5 июня прошел стартовый, нулевой, день форума. На площадке состоялся ряд деловых сессий и круглых столов.

Источник: Газета Известия