Улюкаев написал стихотворение о расколотой на «до и после» жизни

29 июня 2019     21
Улюкаев написал стихотворение о расколотой на «до и после» жизни

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, написал стихотворение о своей жизни до и после задержания и ареста.

«Гроза по Тютчеву, гроза, // Затверженная на уроках, // Раскалывает на глазах, // Как жизнь на до и после срока», — цитирует стихотворение Улюкаева агентство городских новостей «Москва».

Далее в стихотворении рассказывается о грозе, которая «распахивает небо настежь».

«Его беременность прервать, // Но сохранить озон чудесный, // И окрестить — за пядью пядь — // Всю свежевымытую местность», — говорится в строках.

По словам адвоката экс-министра Дареджана Квеидзе, Улюкаев чувствует себя хорошо и занимается творчеством в колонии.

22 мая другой адвокат бывшего чиновника Виктория Бурковская сообщила, что Улюкаев в колонии работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

В конце октября 2018 года сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.

Источник: Газета Известия

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