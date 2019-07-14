Умерла актриса из сериала «Стартрек»

14 июля 2019     38
Умерла актриса из сериала «Стартрек»

Умерла американская актриса Стефани Нижник. Об этом сообщает Variety.

Артистке было 52 года. По данным издания, она скоропостижно скончалась еще 23 июня в Калифорнии, однако известно об этом стало только сейчас. Причины ее смерти не называются.

Стефани Нижник снялась в сериале «Стартрек: Энтерпрайз», а также сыграла роль Перим в полнометражном фильме «Стартрек: Восстание» 1998 года. Помимо этого актриса известна по роли Нины Фини в телесериале «Любовь вдовца», где она снималась с 2002-го по 2006 год.

У Нижник осталась мать, младший брат и многочисленные родственники. Детей у артистки не было.

Источник: Лента.Ру

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