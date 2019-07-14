Умерла актриса из сериала «Стартрек»

Умерла американская актриса Стефани Нижник. Об этом сообщает Variety.

Артистке было 52 года. По данным издания, она скоропостижно скончалась еще 23 июня в Калифорнии, однако известно об этом стало только сейчас. Причины ее смерти не называются.

Стефани Нижник снялась в сериале «Стартрек: Энтерпрайз», а также сыграла роль Перим в полнометражном фильме «Стартрек: Восстание» 1998 года. Помимо этого актриса известна по роли Нины Фини в телесериале «Любовь вдовца», где она снималась с 2002-го по 2006 год.

У Нижник осталась мать, младший брат и многочисленные родственники. Детей у артистки не было.

Источник: Лента.Ру