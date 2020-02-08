Умерла актриса из «Стар Трека» Дайанн Торн

8 февраля 2020     18
Умерла актриса из «Стар Трека» Дайанн Торн

В хосписе Лас-Вегаса от рака поджелудочной железы в возрасте 83-х лет скончалась актриса Дайанн Торн, исполнительница эпизодической роли в популярном американском сериале «Стар Трек» («Звездный путь»). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Актриса умерла 28 января, но об этом стало известно только сейчас. Ее смерть подтвердил муж, музыкант и актер Ховард Морер.

Торн также известна по фильмам «Ильза – волчица СС», «Шоу Мерва Гриффина», «Ария», «Дом колдуна», «Пиноккио», «Кровавый шабаш», «Столкновение» и «Убийство официанток». Ее последней крупной ролью стала совместная работа с Джеймсом Белуши в картине «Настоящие мужчины» (1987).

После завершения актерской карьеры Торн со своим мужем создала бизнес по проведению свадеб в Лас-Вегасе. Она занималась написанием сценариев, а он – пел и играл на клавишных инструментах во время церемоний.

Датская рок-группа Sort Sol в 1991 году выпустила песню, посвященную актрисе, и названную ее именем.

Источник: Газета Известия

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