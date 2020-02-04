Умерла бывший главный редактор «Ленфильма» Фрижетта Гукасян

4 февраля 2020     12
Умерла бывший главный редактор «Ленфильма» Фрижетта Гукасян

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни умерла бывший главный редактор «Ленфильма» Фрижетта Гукасян, сообщил в понедельник, 3 февраля, Союз кинематографистов России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 февраля оборвалась жизнь кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, Кавалера Ордена «Знак Почета» Фрижетты Гургеновны Гукасян», — говорится в сообщении от имени Гильдия редакторов Союза кинематографистов России.

По воспоминаем коллег, Фрижетта обладала «талантом умного чуткого редактора».

Помимо этого, на киностудии «Ленфильм» выразили соболезнования родными и близким Гукасян и сообщили, что прощание с редактором пройдет на территории студии.

Гукасян родилась 17 июля 1930 года. Она проработала главным редактором на «Ленфильме» в 1960-1990-х годах.

В ее творческом списке десятки картин из золотого фонда советского кино: «Король Лир» Григория Козинцева, «Чужие письма» Ильи Авербаха, все ленты Динары Асановой, «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко и другие.

О причинах смерти Гукасян ничего не известно.

13 января на 81-м году жизни скончался режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг.

Источник: Газета Известия

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