Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

29 августа 2019     19
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Американская джазовая певица Нэнси Холлоуэй скончалась в Париже в возрасте 86 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение исполнительницы.

Холлоуэй умерла утром в среду, 28 августа, в собственном доме. Как передает ТАСС, свою музыкальную карьеру певица закончила в 2008 году из-за проблем со здоровьем.

Нэнси Холлоуэй (фамилия при рождении Браун) родилась в 1932 году в американском городе Кливленд, штат Огайо. Некоторое время она работала танцовщицей, позже переехала в Париж, где начала карьеру джазового исполнителя.

Одной из ее наиболее известных песен является T’en va pas comme ça (1963 год). Артистка также снималась в кино. Последние гастроли она провела с 2006 по 2007 год.

Источник: Газета Известия

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