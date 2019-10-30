Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

30 октября 2019     23
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Умерла заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская. Об этом сообщает портал «Известия.78» в среду, 30 октября.

Как рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, информацию о дате и месте прощания опубликуют позже. Там не уточнили причину смерти Гаудасинской. Ей было 52 года.

С 2000 года артистка работала в консерватории на кафедре концертмейстерского мастерства. Ее считали одним из ведущих концертмейстеров Санкт-Петербурга. Кроме того, Гаудасинская успела поработать с ведущими певцами и инструменталистами.

В 2002 году она создала трио «Эрмитаж», которое пользовалось популярностью как в России, так и в других странах. Артистка также была директором ежегодного конкурса-фестиваля «Три века классического романса» и конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург». В 2006 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

26 июля скончалась заслуженная артистка России, хормейстер Большого детского хора имени Виктора Попова Татьяна Анофриева. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Источник: Лента.Ру

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