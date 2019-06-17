Умерла создательница синих джинсов

Американский модельер, писательница и одна из создательниц синих джинсов Глория Вандербилт умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Independent.

Большинство жителей Крыма верят в то, что имя определяет судьбу человека Исследователи социальной сети Фотострана провели опрос среди 1 000 жителей Крыма и поинтересовались – влияет ли имя на характер человека. 56% респондентов уверены, что …



Крымчан станут спрашивать о целях поездки на Украину 16 июня первый заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно аннексированных территорий Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне сообщил, что «в ближайшее …



Вести Севастополь 17.06.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Детские площадки вместо пустыря. В чём преимущество территориального общественного самоуправления? – Раскрасить серые будни. В Севастополе …



В Севастополе появился еще один ТОС Жители Синопской улицы объединились в Территориальное общественное самоуправление и добились строительства двух игровых городков на месте пустыря. ТОСы создаются в …

