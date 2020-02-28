Умерла телеведущая и создательница одного из самых успешных сериалов в истории

28 февраля 2020     6
Умерла телеведущая и создательница одного из самых успешных сериалов в истории

Американская телеведущая и создательница одной из самых успешных в истории мыльной оперы «Молодые и дерзкие», которая выходит в эфире телеканала CBS уже более 30 лет, Ли Филипп Белл (Lee Phillip Bell) умерла в возрасте 91 года. Об этом пишет Daily Mail.

О смерти создательницы сериала журналистам сообщили ее дети. Они рассказали, что Белл была человеком, который всегда мог поддержать, а также любящей матерью, бабушкой и прабабушкой. Причина ее смерти в материале не уточняется.

Белл начала свою журналистскую карьеру в 1953 году. Она была ведущей дневного ток-шоу, в котором поднимала важные социальные проблемы и проводила расследования. К примеру, в ее шоу говорили о жизни заключенных и об опасности рака груди.

Гостями шоу Белл часто становились знаменитости. Она брала интервью у трех президентов США: Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана, а также у группы The Beatles. Благодаря высокому качеству работы Белл получила прозвище «Первая леди чикагского телевидения».

В 1973 году ведущая стала одной из создательниц мыльной оперы «Молодые и дерзкие» (The Young and the Restless), а также ее спин-оффа «Дерзкие и красивые» (The Bold and the Beautiful), который до сих пор выходит в эфире телеканала CBS и считается одной из самых успешных мыльных опер в истории.

Источник: Лента.Ру

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