Умершая бабушка заставила всю семью похудеть и измениться до неузнаваемости

24 октября 2019     14
Умершая бабушка заставила всю семью похудеть и измениться до неузнаваемости

Семья из Манчестера, Великобритания, за полгода похудела до неузнаваемости после смерти родственницы. Об этом сообщает The Mirror.

51-летняя Сью МакГилливрей (Sue McGillivray) решила изменить образ жизни после того, как ее мать умерла от диабета. Женщина поняла, что ее ждет та же участь, если она не начнет вести здоровый образ жизни. В этом начинании ее поддержали 56-летний муж Рой (Roy) и двое сыновей — 24-летний Бен (Ben) и 28-летний Саймон (Simon).

Всей семьей они начали ходить в спортзал и отказались от нездоровой пищи. Раньше британцы ходили по пабам и любили заказать вечером пиццу, теперь они исключили из рациона булочки с беконом и жареным яйцом, чипсы и другие вредные снеки, а также жирную «еду на вынос».

Семейный тренер Энтони Поул (Anthony Paulhe) разработал для них программу тренировок и план питания. В результате за полгода члены семьи в совокупности сбросили 41 килограмм и получили тела, о которых раньше могли только мечтать. За шесть месяцев Сью сбросила 22 килограмма, Рой — 12,7 килограмма, а Бен и Саймон — потеряли шесть килограммов на двоих и нарастили мышцы.

Совместные тренировки сплотили семью. Родственники соревновались друг с другом, и это мотивировало их продолжать придерживаться здорового образа жизни. Знакомые, которые какое-то время не видели Сью, говорили, что она изменилась до неузнаваемости. По словам женщины, теперь она ощущает, что вновь стала собой.

Рой заявил, что в свои 56 лет чувствует себя лучше, чем тогда, когда ему было 36, а Бен и Саймон рассказали, что гордятся результатами, которых удалось достичь их семье.

Ранее сообщалось, что жительница канадской провинции Онтарио научилась пользоваться iPhone и сбросила 25 килограммов. 73-летняя пенсионерка начала тренироваться с помощью приложений четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион питания.

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Источник: Лента.Ру

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