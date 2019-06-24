Умер актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский в своем Facebook.

«Жизнь такая штука… Мои соболезнования всем кто его помнит и любит», — написал Манский.

Супруга актера Ольга Смирягина также подтвердила его смерть. Она отметила, что Харитонова похоронят в Киеве.

Как сообщает ТАСС, ранее стало известно, что Харитонов боролся с онкологическим заболеванием.

Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме «Овод». Также снялся в таких фильмах, как «Тайна “Черных дроздов”», «Человек-невидимка», «На Гранатовых островах».

Источник: Лента.Ру