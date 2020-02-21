Умер актер Борис Лескин

Актер Борис Лескин скончался на 98-м году жизни. Об этом в пятницу, 21 февраля, в Facebook сообщила участница труппы МХТ им. А.П. Чехова Дарья Юрская.

Юрская отметила, что жизнь Лескина была «разной, удивительной, невероятной».

«Прощайте. Спасибо», — написала она.

О причинах смерти не сообщается. Дата и место похорон также пока неизвестны.

Лескин родился 5 января 1923 году в Кишиневе. В 1952 году окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского, а в 1980 году переехал в США. В 1997 году на экраны вышел фильм «Люди в черном», в котором Лескин сыграл повара. Также он снимался в фильмах «Ханума», «Республика ШКИД», «Максим Перепелица», «Старая, старая сказка» и многих других.

Источник: Газета Известия