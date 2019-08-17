Умер актер Питер Фонда

17 августа 2019     12
Умер актер Питер Фонда

Голливудский актер Питер Фонда скончался на 80 году жизни. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Актер умер в пятницу, 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда — представитель известной в Голливуде семьи. Он — сын актера Генри Фонды, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда.

Актер сыграл более чем в ста фильмах, срежиссировал три картины и написал сценарии для двух фильмов. За работу над
«Беспечным ездоком», выпущенной в прокат в 1969, он был номинирован на премию «Оскар».

Источник: Лента.Ру

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