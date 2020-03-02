Умер бывший возлюбленный и соавтор перформансов Марины Абрамович

2 марта 2020     15
Умер бывший возлюбленный и соавтор перформансов Марины Абрамович

Умер немецкий художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, более известный как Улай. Об этом сообщает RTV Slovenija.

Бывший возлюбленный и соавтор перформансов сербской художницы Марины Абрамович скончался в возрасте 76 лет. Причина смерти не уточняется.

В 2011 году у Улая диагностировали онкологическое заболевание. Двумя годами позже был выпущен документальный фильм «Проект рак», в котором показывается, как художник прощается с друзьями после курса химиотерапии и отправляется в путешествие из Амстердама в Нью-Йорк.

Улай занимался перформансом и фотоискусством. Он познакомился с Абрамович в 1974 году. Одним из самых известных их совместных проектов стала работа «Отношения во времени»: художники сплели свои волосы и просидели так 17 часов. В 80-х они решили пожениться, превратив бракосочетание в перформанс. Абрамович и Улай планировали сделать это на середине Великой Китайской стены. При этом она должна была отправиться туда со стороны моря, а он — со стороны пустыни, тем самым продемонстрировав слияние мужского и женского начала. Художники восемь лет ждали разрешения властей — за это время Улай женился на другой женщине, в связи с чем встреча с Абрамович на середине Великой Китайской стены обернулась не свадьбой, а прощальным перформансом «Влюбленные».

Источник: Лента.Ру

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Умер бывший возлюбленный и соавтор перформансов Марины Абрамович

Умер немецкий художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, более известный как Улай. Об этом сообщает RTV Slovenija. Бывший возлюбленный и соавтор перформансов …



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