Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв

9 октября 2019     4
Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв

Скончался бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрёв, занимавший эту должность в 2008–2013 годах. Ему было 70 лет. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает издание «Фонтанка».

Митюрёв в 1972 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, тогда же начал свою профессиональную деятельность.

Работал в институтах Ленпромстройпроект, ЛГПИ, ЛенНИИпроект. В 1991 году создал и возглавил свою архитектурную мастерскую, которая сейчас носит название «Студио-АММ».

В 2002 году Митюрёв был удостоен звания «Заслуженный архитектор России».

27 сентября сообщалось, что в возрасте 68 лет скончался бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.

Источник: Газета Известия

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