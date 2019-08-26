Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года

26 августа 2019     17
Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года

Умер британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший с первыми лицами различных государств, в том числе Великобритании и России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление его семьи.

Беллу было 77 лет. Он скончался после непродолжительной борьбы с сосудистым паркинсонизмом.

Как отмечает газета, Белл был любимым спин-доктором Маргарет Тэтчер, занимавшей пост премьер-министра Великобритании с 1979-го по 1990 год. Спин-докторами называют специалистов в области PR-технологий, как правило, политического характера.

В 1996 году Белла наняли для того, чтобы «помочь спасти» политическую карьеру первого президента России Бориса Ельцина, пишет The Guardian. В том году в России прошли президентские выборы, на которых Ельцин победил несмотря на то, что к началу кампании его рейтинг был крайне низок из-за провалов в первой чеченской войне и громких коррупционных скандалов. В феврале текущего года в Испании умер другой политтехнолог, работавший с Ельциным в ходе той кампании — сооснователь НТВ Игорь Малашенко.

В разные годы Белл и его PR-компания Bell Pottinger, которую он возглавлял до августа 2016 года, оказывали услуги президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чилийскому диктатору Аугусто Пиночету, членам королевской семьи Саудовской Аравии, султану Брунея Хассаналу Болкиаху и другим политикам. Политтехнолога неоднократно критиковали за то, что он работал с лицами, которые на Западе воспринимались неоднозначно. Сам Белл в 2014 году в интервью Financial Times заявил, что за свою карьеру отказал только Роберту Мугабе, который почти 30 лет был президентом Зимбабве, Лейбористской партии Великобритании и шестерым гражданам России, находящимся под санкциями Евросоюза.

Источник: Лента.Ру

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