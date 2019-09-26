Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

«24 сентября на своей даче в Подмосковье скоропостижно ушел от нас замечательный, порядочный и мудрый человек, профессионал, адвокат Андрей Михайлович Ромашов», — приводит слова Бушманова ТАСС.

Причины смерти он не уточнил. Однако, по информации источника из окружения Ромашова, у него были проблемы с сердцем.

Андрей Ромашов до того, как заняться адвокатской деятельностью, возглавлял РУБОП по ЮЗАО Москвы в 1993-1994 годах. В качестве защитника он участвовал в резонансно-значимых делах.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы. 17 октября футболисты условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.

Источник: Газета Известия