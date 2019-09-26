Умер защищавший Кокорина адвокат

26 сентября 2019     15
Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

«24 сентября на своей даче в Подмосковье скоропостижно ушел от нас замечательный, порядочный и мудрый человек, профессионал, адвокат Андрей Михайлович Ромашов», — приводит слова Бушманова ТАСС.

Причины смерти он не уточнил. Однако, по информации источника из окружения Ромашова, у него были проблемы с сердцем.

Андрей Ромашов до того, как заняться адвокатской деятельностью, возглавлял РУБОП по ЮЗАО Москвы в 1993-1994 годах. В качестве защитника он участвовал в резонансно-значимых делах.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы. 17 октября футболисты условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

WineFest-2019: дополнительный транспорт, особые экскурсии
WineFest-2019: дополнительный транспорт, особые экскурсии

В дни проведения фестиваля сбора урожая и виноделия WineFest-2019 28 и 29 сентября для гостей праздника будет организована специальная схема движения рейсовых …


Что делать, если не удалось договориться с автостраховщиком в Севастополе?
Что делать, если не удалось договориться с автостраховщиком в Севастополе?

Бывают ситуации, когда владелец остается недоволен ремонтом своего автомобиля после ДТП или суммой страхового возмещения. Теперь такие ситуации будут разбирать …


Специалисты МЧС оказали помощь альпинисту, который сорвался со скалы
Специалисты МЧС оказали помощь альпинисту, который сорвался со скалы

Накануне днем в дежурную часть МЧС поступила информация, что при восхождении на гору Сокол со скалы высотой 30 метров сорвался …


В Севастопольский онкодиспансер приехали врачи из Тюмени
В Севастопольский онкодиспансер приехали врачи из Тюмени

Двое онкологов из Тюмени Анастасия Моисеева и Алексей Лебедев теперь будут работать в Севастопольском онкодиспансере. Анастасия Моисеева имеет сертификат по …


Ребенок сломал ногу на колесе обозрения
Ребенок сломал ногу на колесе обозрения

На передвижной малазийской ярмарке четырехлетняя девочка упала с колеса обозрения и сломала ногу. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты