Умер кот из нового фильма «Кладбище домашних животных»

31 мая 2019     30
Умер кот из нового фильма «Кладбище домашних животных»

В США умер кот Лео, который сыграл в новом фильме «Кладбище домашних животных». Об этом сообщил его хозяин Кирк Джарретт, который вел страницу животного в Instagram.

Отмечается, что кот умер 29 мая.

«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко», — написал Кирк.

Instagram church_aka_leo

18 мая сообщалось о смерти самой сердитой кошки Grumpy Cat. Выяснилось, что она скончалась после перенесенной инфекции.

Источник: Газета Известия

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