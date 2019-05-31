Умер кот из нового фильма «Кладбище домашних животных»

В США умер кот Лео, который сыграл в новом фильме «Кладбище домашних животных». Об этом сообщил его хозяин Кирк Джарретт, который вел страницу животного в Instagram.

Отмечается, что кот умер 29 мая.

«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко», — написал Кирк.

18 мая сообщалось о смерти самой сердитой кошки Grumpy Cat. Выяснилось, что она скончалась после перенесенной инфекции.

Источник: Газета Известия