Умер младший брат Хиллари Клинтон

9 июня 2019     16
Умер младший брат Хиллари Клинтон

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма. Ему было 65 лет.

«Прошлой ночью мы потеряли моего брата Тони. Сложно подобрать слова, меня сегодня переполняют воспоминания о нем. Каждый раз он озарял нас своей улыбкой», — написала Клинтон в субботу, 8 июня. Причину смерти она не уточнила.

По информации телеканала ABC, в своей жизни Родэм поменял множество профессий. В разное время он работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом. Он учился, но так и не закончил Университет Айовы и Университет Арканзаса.

Когда супруг Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, занимал пост американского президента в 1993-2001 годах, Родэм входил в штат Национального комитета Демократической партии.

В марте Хиллари Клинтон сообщила, что не будет баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году и хочет сосредоточиться на написании книг и роли бабушки. При этом она добавила, что планирует и дальше отстаивать свои убеждения.

Источник: Газета Известия

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