Умер музыкант из R.E.M. и King Crimson

25 марта 2020     16
Умер музыкант из R.E.M

Барабанщик Билл Рифлин, выступавший с такими группами, как King Crimson, R.E.M., Swans и Nine Inch Nails, скончался в Сиэтле, штат Вашингтон. Об этом в среду, 25 марта, сообщается в Twitter-аккаунте коллектива Ministry, участником которого он также являлся.

Артисту было 59 лет. Как пишет Variety, Рифлин скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.

Рифлин также выступал с коллективами The Revolting Cocks, Lard, KMFDM, Pigface, записывался с Робби Уильямсом и Крисом Коннели, гастролировал с музыкантами. Помимо барабанов он играл на клавишных инструментах, бас-гитаре, исполнял вокальные партии.

24 марта стало известно о смерти вокалиста группы Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) Габриеля Дельгадо-Лопеса. Ему был 61 год.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Аксенов призвал не повышать турпоток в Крым
Аксенов призвал не повышать турпоток в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендовал не наращивать турпоток в апреле. …


Смерть маленькой девочки подтолкнула севастопольцев к строительству храма
Смерть маленькой девочки подтолкнула севастопольцев к строительству храма

Крест установили на храм между сёлами Дальнее и Поворотное. Возводить церковь там начали около года назад по инициативе отца девятилетней …


На «Тавриде» произошло ДТП с тремя пострадавшими
На «Тавриде» произошло ДТП с тремя пострадавшими

В 08:42 25 марта в службу спасения поступила информация о ДТП на трассе «Таврида» в Белогорском районе. На место выехали …


В Крыму готов первый обсерватор для находящихся на карантине по коронавирусу
В Крыму готов первый обсерватор для находящихся на карантине по коронавирусу

В Евпатории открыли первый в Крыму обсерватор для туристов, вернувшихся из стран Европы и Азии, где бушует коронавирус. Во время …


Священник отдал свой респиратор пациенту и умер от коронавируса
Священник отдал свой респиратор пациенту и умер от коронавируса

В Италии священник отдал пациенту подаренный прихожанами респиратор и умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail. 72-летний Джузеппе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты