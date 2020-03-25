Умер музыкант из R.E.M. и King Crimson

Барабанщик Билл Рифлин, выступавший с такими группами, как King Crimson, R.E.M., Swans и Nine Inch Nails, скончался в Сиэтле, штат Вашингтон. Об этом в среду, 25 марта, сообщается в Twitter-аккаунте коллектива Ministry, участником которого он также являлся.

Артисту было 59 лет. Как пишет Variety, Рифлин скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.

Рифлин также выступал с коллективами The Revolting Cocks, Lard, KMFDM, Pigface, записывался с Робби Уильямсом и Крисом Коннели, гастролировал с музыкантами. Помимо барабанов он играл на клавишных инструментах, бас-гитаре, исполнял вокальные партии.

24 марта стало известно о смерти вокалиста группы Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) Габриеля Дельгадо-Лопеса. Ему был 61 год.

Источник: Лента.Ру