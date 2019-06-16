Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

Перкуссионист Сергей Остроумов, работавший с группой «Машина времени», умер. Об этом сообщил в Facebook лидер коллектива Андрей Макаревич.
Макаревич опубликовал черно-белое фото Остроумова с подписью: «Умер Сережа Остроумов». Никаких подробностей он не привел.
Остроумову через две недели должно было исполниться 54 года. Он работал с «Машиной времени» с 2004 года, также был ударником проекта «Оркестр креольского танго» и играл в «Трио Евгения Борца».
Источник: Газета Известия
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