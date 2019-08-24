Умер народный артист России Виталий Логвиновский

24 августа 2019     16
Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Умер российский актер театра и кино Виталий Логвиновский. Об этом сообщается на сайте Калужского областного драматического театра.

Причина смерти не уточняется. Народному артисту России было 78 лет.

Виталий Логвиновский окончил ГИТИС в 1965 году, после чего работал в Павлодарском драмтеатре и Волгоградском театре драмы. В 1974 году перешел в Калужский драматический театр, в котором проработал до конца жизни.

В 1983 году Логвиновский стал заслуженным артистом РСФСР, а в 2006 — народным артистом России. Он появлялся во множестве постановок, включая спектакли «Гроза», «Женитьба», «Три сестры». Также актер снялся в сериале «Цыганочка с выходом» и в фильме «Ворошиловский стрелок».

Источник: Лента.Ру

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