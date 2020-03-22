Умер народный артист России Николай Боярчиков

Хореограф, народный артист России Николай Боярчиков умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист по музыкальным театрам Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амербекян.

Она уточнила, что Боярчиков тяжело болел. Днем 22 марта артисту стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался.

Николай Боярчиков дебютировал как хореограф с балетом «Три мушкетера» в 1967 году. В 1971-1977 годах был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета, а с 1977-го по 2007 год — сначала главным балетмейстером, а затем руководителем Ленинградского малого театра оперы и балета (сейчас Михайловский театр).

Среди его постановок — балеты «Деревянный принц», «Слуга двух господ», «Орфей и Эвридика», «Макбет», «Тихий Дон», «Ромео и Джульетта», «Фауст» и другие. Также Боярчиков создал редакции классических балетов: «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Корсар», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и другие.

Источник: Лента.Ру