Умер народный артист России Юрий Кукес

Председатель правления Гильдии артистов цирка и народный артист России Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте «Росгосцирка» в четверг, 26 марта.

Отмечается, что Кукес умер после тяжелой и продолжительной болезни. Диагноз не раскрывается.

Юрий Кукес более 50 лет работал в цирке. В детстве он выступал с отцом Матвеем Кукесом в акробатическом номере, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства с номером соло-жонглер, выступал с иллюзионным аттракционом вместе с супругой Татьяной Кох-Кукес, несколько лет работал в Японии, гастролировал по Европе. Звание народного артиста получил в 2002 году. Последние годы жизни Кукес работал директором музея театра «Уголок дедушки Дурова».

22 марта сообщалось о смерти народного артиста России, хореографа Николая Боярчикова. Ему было 84 года.

Источник: Лента.Ру