Умер основатель группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

8 октября 2019     10
Умер основатель группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

Один из основателей и басист американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на странице в Facebook коллектива 38 Special, в котором он также играл.

«Большой человек на большом басе покинул нас… Он действительно был единственным в своем роде, приятным компаньоном и замечательным другом для всех, кто смотрел на жизнь с юмором. Это всегда поддерживало наш дух. Он был добряком с большим сердцем для всех, кто встречался ему на пути», — написали коллеги музыканта.

Причина смерти артиста не уточняется, передает «Газета.Ру».

Ларри Янструм родился 22 июня 1949 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 1964 году он вместе с Гэри Россингтоном, Бобом Бернсом и Ронни Ван Зантом основал группу Lynyrd Skynyrd. В 1971 году артист покинул коллектив и спустя шесть лет начал играть в 38 Special. В 2014 году он ушел из группы из-за травмы руки.

Lynyrd Skynyrd — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов. Мировую известность коллектив получил за свои концертные выступления и песни «Sweet Home Alabama» и «Free Bird».

6 октября сообщалось, что барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер в возрасте 80 лет.

Источник: Газета Известия

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