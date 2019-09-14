Умер певец Эдди Мани

14 сентября 2019     20
Умер певец Эдди Мани

Умер американский певец и композитор Эдди Мани. Об этом порталу Variety сообщила семья музыканта.

Ему было 70 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали последнюю стадию рака пищевода. У него сталась жена и пятеро детей.

Расцвет карьеры Мани пришелся 1980-е. Он прославился благодаря песням Two Tickets to Paradise, Baby Hold On, Shakin и Take Me Home Tonight. Всего певец записал 11 альбомов.

3 августа в возрасте 64 лет умер британский исполнитель Джо Лонгфорн. В 1989-м ему диагностировали рак крови, а в 2014-м — рак горла.

Источник: Лента.Ру

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