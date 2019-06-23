Умер почти 20 лет руководивший Читой мэр Анатолий Михалев

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший городом почти 20 лет, умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил источник в краевом правительстве в воскресенье, 23 июня.

«Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — приводит его слова ТАСС.

Информацию о смерти подтвердил и врио городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский.

Михалев родился в 1948 году в Чите. Свою карьеру начал с работы слесаря на Читинском комбинате по торговой технике, где вырос до сначала до начальника участка, а затем и цеха.

С 1993 года по ноябрь 2000 года Михалев стал замглавы читинской администрации, а потом его первым замом. В конце 2000 года он фактически стал руководить городом.

В 2014 году в Чите упразднили всенародные выборы мэра, однако главой краевого центра осенью того же года снова стал Михалев. Его избрал председатель гордумы. В январе 2019 года Михалев ушел в отставку по личным обстоятельствам.

Источник: Газета Известия