Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
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Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сократив при этом число пунктов пропуска на …
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Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией
03:21 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией. «Мы стремимся к конструктивным …
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Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает РИА Новости. Источник: Лента.Ру
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Вооруженного иранца задержали неподалеку от поместья Трампа во Флориде
В нескольких милях от резиденции Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа во Флориде был задержан вооруженный иранец, сообщило 10 января, издание …
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Трамп оценил решение принца Гарри и Маркл сложить королевские полномочия
Президент США Дональд Трамп оценил решение британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов …