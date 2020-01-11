Умер правивший 50 лет султан Омана

11 января 2020     21
Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает РИА Новости.

Источник: Лента.Ру

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