Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить…»

Умер российский режиссер, художник, сценарист и прозаик Михаил Ведышев. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Михаила Васильевича.Прощание состоится в понедельник, 26 августа, в 10:30», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Ведышеву было 64 года.

Режиссер родился родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово. В 1974 году окончил Пензенское художественное училище по специальности «Театральный художник», а в 1983 году — режиссерский факультет ВГИКа. Он снял такие фильмы, как «Кому на Руси жить…», «Странник», «Бурса», и «Своя чужая сестра». Кроме того, Ведышев был автором книги «Виксаныч» и поставил во Владимирском академическом театре спектакли «Две Стрелы» и «Люти».

3 июля на 84-м году жизни скончался деятель искусств России, режиссер Василий Панин. Среди его работ — «Бульварный роман», «Опять надо жить», «Захочу — полюблю» и «Человек на полустанке».

Источник: Лента.Ру