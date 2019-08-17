Умер создатель «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс

17 августа 2019     12
Умер создатель «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс

Создатель анимационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс скончался на 87-м году жизни. По словам его дочери Наташи Саттон Уильямс, он до последних часов жизни продолжал работать над новыми проектами.

Аниматор, в последние годы болевший раком, ушел из жизни у себя дома в Бристоле, сообщает Daily Mail.

Уильямс родился в Канаде, но в 1950-х годах переехал в Великобританию. В интервью он рассказывал, что захотел заниматься мультипликацией в пять лет, когда увидел диснеевскую «Белоснежку». Его первый мультфильм «Маленький остров» вышел в 1958 году и завоевал премию BAFTA. За свою карьеру аниматор получил три «Оскара», два из них — за «Кто подставил кролика Роджера» (лучшие визуальные эффекты и вклад в кинематограф). Также является автором учебного пособия для мультипликаторов «Аниматор: набор для выживания» и одноименного видеокурса.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

День Государственного флага РФ
День Государственного флага РФ. Программа мероприятий в Севастополе

22 августа 2019 года Севастополь отметит День Государственного флага Российской Федерации. Программа мероприятий 22 августа 10:00 – развертывание флага РФ на …


«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей
«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча завершилась со …


Умер создатель «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс
Умер создатель «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс

Создатель анимационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс скончался на 87-м году жизни. По словам его дочери Наташи …


В Крыму за сутки уничтожили 1700 авиабомб
В Крыму за сутки уничтожили 1700 авиабомб

1700 авиабомб времен Великой Отечественной войны весом в 2,5 кг и одну фугасную авиабомбу весом в 100 кг уничтожили спасатели …


Временный президент AIBA будет избран 31 августа
Временный президент AIBA будет избран 31 августа

17:14 Имя временного президента Международной ассоциации любительского боксa (AIBA) станет известно 31 августа. © West Coast Surfer/moodboard globallookpress.com 31 августа …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты