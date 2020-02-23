Умер создатель фигурки-человечка Lego

23 февраля 2020     19
Умер создатель фигурки-человечка Lego

Дизайнер компании Lego, создатель мини-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен умер в Дании. об этом сообщает агентство France Presse.

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00:03 — 2 июля 2016

Ему было 78 лет. Кнудсен работал в Lego с 1968 по 2000 годы, свою знаменитую фигурку с подвижными конечностями он создал в 1970-х.

В 2019 году стало известно, что конструкторы Lego стали самым популярным товаром в категории игрушек среди российских детей.

В 2017 году Lego бал признан консалтинговой компанией Brand Finance самым влиятельным брендом в мире, он потеснил с позиции лидера Walt Disney. Производитель конструкторов выбился в лидеры благодаря успеху вышедшего в 2014 году полнометражного фильма «Лего. Фильм», который с успехом прошел по всему миру (в Великобритании и Ирландии он был в лидерах проката). Укрепить позиции также позволило создание соцсети Lego Life.

Источник: Лента.Ру

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