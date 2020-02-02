Российский художник и писатель Валерий Айзенберг скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает издание «Артгид».
Источник: Лента.Ру
Российский художник и писатель Валерий Айзенберг скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает издание «Артгид».
Источник: Лента.Ру
|
РЖД приостановила с 3 февраля пассажирское сообщение с Китаем
Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Новость дополняется Источник: Газета Известия
|
Порядок въезда: вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу. Так, подавать заявление теперь можно не только в бумажном, но и в …
|
Умер художник Валерий Айзенберг
Российский художник и писатель Валерий Айзенберг скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает издание «Артгид». Источник: Лента.Ру
|
На Фиоленте на пешеходном переходе иномарка сбила двоих детей
Сегодня днем в Севастополе на Фиоленте под колеса автомобиля «Рено» попали двое детей. Они вышли на дорогу прямо перед едущим …
|
Корнилов дал прогноз о бое Харитонова и Родригеса
Уровень подготовки бразильского бойца ММА Фернандо Родригеса не позволит ему одержать победу в предстоящем поединке с россиянином Сергеем Харитоновым. Об …