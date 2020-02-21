Уничтожение турецкой техники в Сирии попало на видео

Сирийское телевидение показало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение техники и объектов Вооруженных сил Турции и боевиков во время их последней атаки на селение Найраб (провинция Идлиб). Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Liveuamap MiddleEast.

На кадрах видны в том числе удары по двум турецким танкам М60ТМ, в результате которых два члена экипажа погибли.

Ранее, 20 февраля, Минобороны Турции отчиталось о гибели двух своих военнослужащих и ранении еще пяти человек в Сирии. В администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана пообещали отомстить за случившееся. «Тот, кто устроил в Сирии кровопролитие и терроризм, будет отвечать за это перед человечеством», — заявили там.

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе Найраба. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам.

Источник: Лента.Ру