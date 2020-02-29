Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

29 февраля 2020     18
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео @clashreport / Twitter

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал канал clashreport.

Согласно данным пользователя ragipsoylu, среди других систем противовоздушной обороны российского производства, которые в Сирии успела уничтожить Турция, значится самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук».

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15:00 — 19 сентября 2019

Представленное видео с уничтожением «Панцирь-С1» стало вторым для данного ЗРПК. Первый такой ролик в мае 2018 года опубликовал Израиль.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

Источник: Лента.Ру

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@clashreport / Twitter Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео. Соответствующий …



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