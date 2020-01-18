Уничтожение цели российской «Иглой» показали в замедленной съемке

18 января 2020     19
Уничтожение цели российской «Иглой» показали в замедленной съемке

Уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 9К338 «Игла-С» показали в замедленной съемке. Соответствующий ролик публикует «Звезда».

Телеканал отмечает, что ракета поразила мишень, имитирующую вражескую технику, а проведенные испытания проводятся перед передачей ЗРК в войска.

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00:01 — 9 января

В марте 2014 года генеральный директор коломенского Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин заявил, что производством 9К338 «Игла-С» намерена заняться Бразилия.

Первые комплексы «Игла-С» приняты на вооружение в 2002 году. На дальности до шести километров оружие способно поражать самолета, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники, перемещающиеся на встречных скоростях до 400 метров в секунду и высотах от 10 метров до 3,5 километра.

Источник: Лента.Ру

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