Уоррен Баффет признался в любви к Apple

25 февраля 2020     17
Уоррен Баффет признался в любви к Apple

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть».

«Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству», — заявил он.

Бизнесмен также сказал, что относится к Apple не просто как к вложению инвестиций, а как к собственному бизнесу.

89-летний миллиардер признался, что сменил смартфон Samsung на последнюю модель iPhone (но не уточнил, какую именно — обычный iPhone 11 или его Pro-версию), но использует его лишь как телефон.

В январе журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров, в котором Уоррен Баффет занял четвертое место. Состояние 89-летнего инвестора оценили в $88 млрд.

8 мая 2019 года Apple впервые за 11 лет выпустила игру для смартфона iPhone под названием Warren Buffettʼs Paper Wizard. Сюжет игры основан на истории жизни инвестора Apple — бизнесмена Уоррена Баффета, который начинал свою карьеру с разноски газет. Название отсылает к прозвищу предпринимателя — Wizard of Omaha (Чародей Омахи).

Источник: Газета Известия

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