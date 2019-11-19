Упавший с крыши в Костомукше мальчик по-прежнему в тяжелом состоянии

Стабильно тяжелым остается состояние 12-летнего мальчика, который сорвался с крыши пятиэтажного дома в Костомукше. Ребенка перевели из палаты интенсивной терапии в отделение травматологии.

Мальчик продолжает лечение в детской республиканской больнице в Петрозаводске. Его транспортировали туда из Костомукши вертолетом МЧС. Как сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, ребенок пришел в сознание и поговорил с родителями.

Инцидент произошел вечером 9 ноября. Мальчик сорвался, перепрыгивая с крыши одного дома на крышу другого. Управляющую компанию, которая обслуживает здания, ждет проверка. Следственный комитет должен выяснить, почему УК допустила, что дверь на крышу оказалась открытой.

Источник: Газета Известия