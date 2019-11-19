Стабильно тяжелым остается состояние 12-летнего мальчика, который сорвался с крыши пятиэтажного дома в Костомукше. Ребенка перевели из палаты интенсивной терапии в отделение травматологии.
Мальчик продолжает лечение в детской республиканской больнице в Петрозаводске. Его транспортировали туда из Костомукши вертолетом МЧС. Как сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, ребенок пришел в сознание и поговорил с родителями.
Инцидент произошел вечером 9 ноября. Мальчик сорвался, перепрыгивая с крыши одного дома на крышу другого. Управляющую компанию, которая обслуживает здания, ждет проверка. Следственный комитет должен выяснить, почему УК допустила, что дверь на крышу оказалась открытой.
Источник: Газета Известия
|
В Генпрокуратуре ДНР заявили, что в суд переданы дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ
10:27 Заместитель генерального прокурора самопровозглашённой Донецкой народной республики Роман Белоус в разговоре с RT рассказал, что с начала вооружённого конфликта …
|
В России ребенок получил инвалидность из-за ошибок врачей трех больниц
В Петропавловске-Камчатском мальчик стал инвалидом из-за неквалифицированных действий врачей в трех больницах, родители доказали это через суд. Об этом сообщается …
|
В учениях Черноморского флота задействованы корабли, самолеты и беспилотники
Фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец» и суда вспомогательного флота …
|
Упавший с крыши в Костомукше мальчик по-прежнему в тяжелом состоянии
Стабильно тяжелым остается состояние 12-летнего мальчика, который сорвался с крыши пятиэтажного дома в Костомукше. Ребенка перевели из палаты интенсивной терапии …
|
Названы самые действенные способы справиться с унынием
Пользователи Reddit перечислили действия, помогающие на время отвлечься от осознания того, что жизнь не так хороша, как хотелось бы. Тред …