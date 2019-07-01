Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Объект предварительно определили как ракету, выпущенную зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-200. Он упал в горах рядом с деревней Ташкент к северу от Никосии, на территории, оккупированной турецкими войсками. На нем заметили русские буквы.

Эксперт, с которым консультировалось издание, заявил, что боеприпас могли выпустить сирийские войска, использующие такие ЗРК. Долететь до Кипра он мог из-за работы противоракетных систем, отклонивших его с курса.

Ранее 1 июля сообщалось, что авиация Израиля ударила по окрестностям сирийского Дамаска, в результате чего погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок.

Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.

Источник: Лента.Ру