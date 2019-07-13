Ураган «Барри» обрушился на побережье Луизианы

Ураган «Барри» обрушился на побережье американского штата Луизиана. Об этом сообщил в субботу Национальный центр США по слежению за ураганами.
По данным метеорологов, стихия «представляет угрозу для жизни». Прогнозируются серьезные подтопления и выход рек из берегов, отметили специалисты в сообщении на сайте организации.
Категория урагана по достижении берега снова понизилась до тропического шторма. Несколько часов назад ее повышали до урагана.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане. Жителям нескольких районов предложили эвакуироваться.
«Барри» сформировался на этой неделе в Мексиканском заливе и движется на северо-запад. В воскресенье он достигнет долины Миссисипи.
Прошлой осенью ураган «Майкл» обрушился на штаты Флорида, Алабама и Джорджия, принеся проливные дожди и ураганный ветер. Число погибших в результате урагана составило 29 человек.
Потенциальный ущерб от стихии оценивается в миллиарды долларов. В частности, разрушена база ВВС США «Тиндалл» во Флориде.
Источник: Газета Известия