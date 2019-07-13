Ураган «Барри» обрушился на побережье Луизианы

13 июля 2019     18
Ураган «Барри» обрушился на побережье Луизианы

Ураган «Барри» обрушился на побережье американского штата Луизиана. Об этом сообщил в субботу Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, стихия «представляет угрозу для жизни». Прогнозируются серьезные подтопления и выход рек из берегов, отметили специалисты в сообщении на сайте организации.

Категория урагана по достижении берега снова понизилась до тропического шторма. Несколько часов назад ее повышали до урагана.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане. Жителям нескольких районов предложили эвакуироваться.

«Барри» сформировался на этой неделе в Мексиканском заливе и движется на северо-запад. В воскресенье он достигнет долины Миссисипи.

Прошлой осенью ураган «Майкл» обрушился на штаты Флорида, Алабама и Джорджия, принеся проливные дожди и ураганный ветер. Число погибших в результате урагана составило 29 человек.

Потенциальный ущерб от стихии оценивается в миллиарды долларов. В частности, разрушена база ВВС США «Тиндалл» во Флориде.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Ураган «Барри» обрушился на побережье Луизианы
Ураган «Барри» обрушился на побережье Луизианы

Ураган «Барри» обрушился на побережье американского штата Луизиана. Об этом сообщил в субботу Национальный центр США по слежению за ураганами. …


Гол Жиго в компенсированное время принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Гол Жиго в компенсированное время принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). @fcsm_official Twitter Встреча, прошедшая в Москве на …


Отсидевший в США российский хоккеист подписал многомиллионный контракт на родине
Отсидевший в США российский хоккеист подписал многомиллионный контракт на родине

Российский защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, …


Кикабидзе ответил на сообщения о тайных корпоративах в России
Кикабидзе ответил на сообщения о тайных корпоративах в России

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе отреагировал на сообщения о том, что он якобы тайно выступает в России на корпоративах. «Всё время …


Серена Уильямс прокомментировала разгром в финале Уимблдона
Серена Уильямс прокомментировала разгром в финале Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свое поражение румынке Симоне Халеп в финале Уимблдона. Ее слова приводит Express.co.uk. 37-летняя Уильямс поздравила …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты