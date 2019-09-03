Ураган «Дориан» обойдется США в десятки миллиардов долларов

3 сентября 2019     16
Ураган «Дориан» обойдется США в десятки миллиардов долларов

Предполагаемый ущерб от урагана «Дориан» может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. Такой прогноз сделали аналитики UBS Group. Специалисты считают, что стихийное бедствие станет «самым дорогим» за последние годы, сообщает Bloomberg.

Точные цифры аналитики пока не могут назвать: все зависит от того, достигнет ли Дориан побережья Флориды, где располагаются космодромы и пусковые площадки НАСА и ВВС, а также площадки SpaceX. Стихийным бедствием, принесшим ущерб более 25 миллиардов долларов, стал ураган «Мария» в 2007 году.

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Самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США пока остается ураган «Катрина», обрушившийся на страну в 2005-м. В результате был затоплен Новый Орлеан. Причиненный ущерб тогда оценили в 108 миллиардов долларов.

Источник: Лента.Ру

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