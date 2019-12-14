Уральский Халк проиграл впервые в карьере

14 декабря 2019     22
Уральский Халк проиграл впервые в карьере

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк потерпел первое поражение в карьере, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился во втором раунде, когда Эномото провел удушающий прием, вынудив Штыркова сдаться. До этого 31-летний россиянин выиграл 16 боев в профессиональной карьере. Швейцарский боец одержал 20-ю победу при 11 поражениях.

В июне Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт со Штырковым после сдачи им положительной допинг-пробы. Россиянин должен был выступить на апрельском турнире в Санкт-Петербурге, но снялся с боя в последний момент. Тогда причиной снятия назывались проблемы со здоровьем, приведшие к госпитализации.

В мае 2019 года Штырков вместе с другими бойцами академии «Русской медной компании» появлялся на акции протеста в Екатеринбурге, где местные жители выступали против строительства храма в одном из городских скверов. Тогда боец заявлял, что не участвовал в разгоне протестующих, а помогал восстановить ограждение территории. Перед поединком с Эномото, отвечая на вопрос журналиста Александра Лютикова, Штырков сказал, что его «официальное появление в сквере никак его не дискредитировало».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи
МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил жителей страны об эпидемии кори на юге Вити-Леву — крупнейшего острова Фиджи. «Эпидемия кори …


Уральский Халк проиграл впервые в карьере
Уральский Халк проиграл впервые в карьере

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк потерпел первое поражение в карьере, уступив швейцарцу Ясубею Эномото …


Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью
Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

20:19 В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку …


В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек
В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек

В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере …


Африканские боевики напали на город и убили 15 человек
Африканские боевики напали на город и убили 15 человек

Боевики группировки «Боко харам» (запрещенная в России террористическая организация) напали на город Магумери в Нигерии, убив как минимум 15 человек. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты