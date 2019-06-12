Ургант высмеял задержавших Голунова полицейских

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на новости об освобождении из-под домашнего ареста журналиста Ивана Голунова и снятии с него всех обвинений. Об этом он заявил в эфире программы «Вечерний Ургант», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Самый короткий домашний арест в истории», — пошутил Ургант, добавив, что если продюсер и комик Семен Слепаков будет снимать продолжение сериала «Домашний арест», то это будет короткометражка. «Получается, новая сказка Салтыкова-Щедрина: “Как один журналист двух генералов отстранил”», — поиронизировал шоумен.