Уровень воды резко поднялся в двух реках в Татарстане

В двух реках на территории Татарстана уровень воды поднялся почти на 1 м за сутки. По данным специалистов, пока опасные отметки на водоемах не достигнуты.

В МЧС уточняют, что подъем уровня воды отмечается практически на всех реках в Татарстане. На реке Карле вода поднялась за сутки на 91 см. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». На Свияге уровень воды поднялся на 56 см.

При этом в МЧС отмечают, что на Кубне, Карле и Меше начались подвижки льда. Однако пока уровень воды на реках значительно ниже опасных отметок.

На Куйбышевском водохранилище в районе Верхнего Услона уровень воды упал на 17 см. На Нижнекамском водохранилище в районе Набережных Челнов вода поднялась на 10 см.

Источник: Газета Известия